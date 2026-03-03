Una vecchia biblioteca, abbandonata da anni, si trova in condizioni di degrado e viene usata come rifugio per persone senza fissa dimora. In passato, era prevista una ristrutturazione per trasformarla in una biblioteca di quartiere, ma l’idea è stata abbandonata. Ora si chiede di chiudere rapidamente tutti i varchi per motivi di sicurezza e decoro.

Doveva essere ristrutturata come biblioteca di quartiere. Poi, tramontata questa ipotesi, doveva diventare un polo culturale nel cuore di un quartiere impegnativo di cui era stata sempre un presidio. In attesa di un futuro, è in stato di abbandono da anni ed è ora diventata rifugio di senza tetto. Stiamo parlando dell’ex biblioteca di via Zuccoli, un edificio costruito nella prima metà degli anni Sessanta nell’ambito dei piani di edilizia popolare dei fondi “Gescal” (Gestione case per i lavoratori) nel cuore del rione Cantalupo. Un edificio di due piani in cui hanno letto, studiato, giocato, consultato i giornali generazioni di persone, giovanissimi e anziani, ma che oggi è un guscio vuoto in cui il giardino è incolto, i rifiuti sono accatastati nel rettangolo verde, le finestre sono sfondate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La biblioteca dimenticata da anni: "Degrado e rifugio per clochard. Si chiudano in fretta tutti i varchi"

Leggi anche: Da bar a brasserie. Un locale anti degrado: "Stop ai clochard"

Poca sicurezza, degrado e sporcizia: "Questa è la periferia dimenticata"Strade colabrodo e auto che corrono, zero marciapiedi, scarsa illuminazione e degrado.