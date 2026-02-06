Da locale di quartiere a brasserie, il nuovo locale 'Oi Mà' apre i battenti in via Boccacanale di Santo Stefano, nell’ex Mercato Coperto. La zona, che per anni ha subito problemi di degrado e presenza di homeless, cambia volto. Il locale si propone come un punto di rinascita, con un’atmosfera diversa rispetto al passato. La nuova gestione promette di portare energia e vita in un angolo di città che ne aveva davvero bisogno.

Non è la canzone del noto rapper salernitano Rocco Hunt, dal titolo "Oh Ma". La brasserie ’ Oi Mà ’ è il punto di rinascita di una zona cittadina che da troppo tempo era stata tolta ai ferraresi: quella di via Boccacanale di Santo Stefano, precisamente nella zona dell’ex Mercato Coperto. Una sfida coraggiosa ma che per Amedeo Capatti significa tutto: "Ho sempre avuto questa idea nel cassetto: aprire un qualcosa di mio nel campo culinario. Spesso nella mia quotidianità, specie con mia figlia adolescente, mi fermo a mangiare da qualche parte, ma senza trovare realmente il gusto e il tipo di formula che vorrei". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da bar a brasserie. Un locale anti degrado: "Stop ai clochard"

Approfondimenti su Ferrara Zona

Per il secondo fine settimana consecutivo, le previsioni di Arpae segnalano il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10, innescando misure emergenziali contro lo smog.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ferrara Zona

Argomenti discussi: Da bar a brasserie. Un locale anti degrado: Stop ai clochard; Brasserie Dupont, a Brewrise la distribuzione in esclusiva per il mercato italiano; Maison Saint Martin, il locale creativo e assolutamente da scoprire nel 10° arrondissement di Parigi; Dal ristorante cinese (bello ma accessibile) alla pizzeria romana virale, tutti i nuovi ristoranti a Milano.

Da bar a brasserie. Un locale anti degrado: Stop ai clochardNon è la canzone del noto rapper salernitano Rocco Hunt, dal titolo Oh Ma. La brasserie ’ Oi Mà ’ è il punto di rinascita di una zona cittadina che da troppo tempo era stata tolta ai ferraresi: quel ... ilrestodelcarlino.it

Stop alle fontane luminose nei bar: si rischiano multe facebook