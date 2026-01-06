La biblioteca comunale Antonino Arcidiaco è diventata realtà | inaugurazione a San Lorenzo

La Biblioteca Comunale Antonino Arcidiaco è stata ufficialmente inaugurata a San Lorenzo, offrendo un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla lettura. Un luogo pensato per favorire l’accesso alle risorse informative e promuovere la crescita culturale della comunità. La sua apertura rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio locale e sostenere l’apprendimento di cittadini di tutte le età.

"Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire".Questa citazione di Marguerite Yourcenar, tratta da "Memorie d'Adriano" ha fatto da filo conduttore alla suggestiva mattinata che ha.

