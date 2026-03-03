Durante il Festival di Sanremo 2026, la ballerina Francesca Tanas ha risposto pubblicamente a Carlo Conti, che aveva commentato sui suoi jeans durante l’esibizione di Samurai Jay. La ballerina ha accusato il presentatore di averla sessualizzata con una battuta, esprimendo il suo disappunto in modo diretto. La discussione ha attirato l’attenzione sui commenti pubblici fatti durante la manifestazione musicale.

Francesca Tanas, ballerina che ha partecipato del Festival di Sanremo 2026 durante l’esibizione di Samurai Jay, replica furiosamente a Carlo Conti per via di una battuta che il presentatore aveva fatto sui suoi jeans. Dopo la performance delle ballerine, infatti, il conduttore era sceso in platea e aveva detto alla moglie Francesca Vaccaro: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!”. La battuta di Conti era stata criticata sui social soprattutto perché, poco dopo, al Festival era stato proposto uno spazio in cui si parlava di femminicidi con Gino Cecchettin. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La ballerina di Sanremo contro Carlo Conti: “Sto tizio mi ha sessualizzata per dei jeans da show”

Leggi anche: “Ci tengo a puntualizzare che sto tizio di nome Carlo Conti mi ha sessualizzata e ha messo in imbarazzo sua moglie”: la ballerina Francesca Tanas contro il conduttore di Sanremo. Lui risponde

Sanremo 2026, la ballerina al centro della battuta sui jeans attacca Carlo Conti: "Mi ha sessualizzata"Se la macchina di Sanremo 2027 è già partita dopo il passaggio di consegne in diretta tra Carlo Conti e Stefano De Martino e la prima intervista al...

Contenuti e approfondimenti su Carlo Conti

Temi più discussi: Ha riso con me, Conti spegne 'caso jeans' a Sanremo 2026. Cosa aveva detto alla moglie; Conti scherza in diretta sui jeans di una ballerina: lei lo accusa di sessualizzazione; Ballerina di Sanremo contro Conti dopo il commento alla moglie: Rai feccia umana, sessualizzata per jeans da show; Sanremo 2026, la battuta di Carlo Conti alla moglie fa infuriare la ballerina: Sessualizzata per jeans da show.

Sanremo 2026, la ballerina al centro della battuta sui jeans attacca Carlo Conti: Mi ha sessualizzataSanremo 2026 il caso jeans infiamma il post Festival, dopo la battuta di Carlo Conti, la risposta della ballerina sui social attacca tutti ... gazzetta.it

Bufera su Sanremo, la ballerina Francesca Tanas accusa Carlo ContiSanremo 2026 non è stato segnato soltanto dalla vittoria di Sal Da Vinci, ma anche da una polemica che ha rapidamente superato i confini televisivi: Carlo ... virgilio.it

“Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci” Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita ma anche il suo podio - facebook.com facebook

Carlo Conti: “Felice dei risultati. Sono felice che quando ho detto no all’azienda per il 2027, ho chiesto proprio io - fortemente - di fare in video questo passaggio di testimone con Stefano De Martino” #Sanremo2026 #Sanremo2027 x.com