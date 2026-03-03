Ci tengo a puntualizzare che sto tizio di nome Carlo Conti mi ha sessualizzata e ha messo in imbarazzo sua moglie | la ballerina Francesca Tanas contro il conduttore di Sanremo Lui risponde

Una ballerina ha accusato pubblicamente Carlo Conti di averla sessualizzata e di aver messo in imbarazzo sua moglie durante una recente apparizione a Sanremo. Conti ha risposto alle accuse, mentre le polemiche intorno al conduttore continuano a infiammare il dibattito pubblico. La contestazione si è concentrata su una frase pronunciata da Conti sul palco durante la serata di sabato, subito dopo l’esibizione di un artista con il brano “Ossessione”.

“ Sanremo 2026 ” si è concluso ma le polemiche continuano. Nel mirino ancora Carlo Conti per una frase pronunciata sul palco dell’Ariston sabato scorso, subito dopo l’esibizione di Samurai Jay con il brano “Ossessione”. Dopo la performance e l’esibizione delle ballerine sul palco, il conduttore toscano era sceso in platea per rivolgersi a sua moglie Francesca Vaccaro seduta in prima fila: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!”, aveva detto il direttore artistico con il sorriso. Le sue parole hanno suscitato la reazione della diretta interessata, la ballerina Francesca Tanas, che ha replicato in una storia pubblicata su Instagram: “A me non interessa minimamente perché non sono sorpresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

