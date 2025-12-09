Lukaku si allena per la prima volta con il Napoli dopo l'infortunio | quando tornerà a giocare
A Castelvolturno compare per la prima volta Lukaku: lavoro differenziato per il belga che torna ad allenarsi per la prima volta dal 14 agosto e viene accolto dall'abbraccio di Conte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lukaku si allena da solo a Castel Volturno nel week-end, l’obiettivo è portarlo in panchina contro la Roma
Lukaku si allena da solo a Castel Volturno, sempre più vicino il suo rientro
Il Napoli sorride, Lukaku si allena: “Ci vediamo presto”
Lukaku si allena per la prima volta con il Napoli dopo l'infortunio: quando tornerà a giocare - A Castelvolturno compare per la prima volta Lukaku: lavoro differenziato per il belga che torna ad allenarsi per la prima volta dal 14 agosto e viene accolto ...
