Conte su McTominay | Dopo Genova non si allena più con noi De Bruyne è un altro discorso

Conte spiega che McTominay non si unisce più alla squadra dopo la partita di Genova, perché ha deciso di dedicarsi ad altri impegni. L’allenatore sottolinea che la scelta del centrocampista influisce sulle strategie di allenamento e sui piani futuri. Intanto, De Bruyne continua a lavorare con il gruppo, dimostrando un diverso approccio. La squadra si prepara con attenzione al prossimo incontro, valutando le opzioni disponibili per la formazione.

In attesa del fischio iniziale, si delineano le caratteristiche essenziali del confronto tra Napoli e Atalanta, con l’allenatore che evidenzia l’esigenza di affrontare la gara con alta intensità, senza cedere il controllo del gioco e puntando a dominare i tempi del match. L’approccio richiesto prevede ritmo, compattezza e una gestione efficace dei duelli, criteri chiave per guidare la sfida verso esiti favorevoli. Le due squadre mirano a imporre un dominio continuo, evitando di arretrare in una postura difensiva classica. L’attenzione è centrata sui duelli in mezzo al campo e sulle transizioni rapide, elementi determinanti per mettere in difficoltà l’avversario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Napoli, Conte stizzito: «McTominay? Parlate coi dottori, non si è più allenato con noi dopo Genova! Per De Bruyne è un discorso a parte»Antonio Conte si è mostrato infastidito perché McTominay non si è più allenato con il Napoli dopo l’incontro di Genova.

Atalanta-Napoli, Conte: “Vogliamo dominare”, poi l’annuncio preoccupante su McTominay e De BruyneAntonio Conte ha dichiarato che la volontà di dominare la partita spinge il Napoli contro l’Atalanta, che si gioca in casa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un Napoli da reinventare: Conte sfida Gasperini senza McTominay; Napoli, l’infortunio di McTominay ultimo capo di accusa per Conte: il silenzio del tecnico è un campanello d’allarme; Napoli, Conte e l’emergenza: McTominay in dubbio,si candida Gilmour; McTominay in dubbio contro l’Atalanta: come sta, il provino e i dubbi di Conte.

Auriemma: ADL chieda spiegazioni a Conte su infortunio McTominay! Perché tenerlo in campo?Raffaele Auriemma, giornalista, si è espresso così sul dubbio legato alla presenza di Scott McTominay domenica pomeriggio a Bergamo con l'Atalanta: Sarà la terza ... tuttonapoli.net

McTominay non è partito per Bergamo: le ragioni dietro la scelta di ConteL’emergenza continua a mordere in casa Napoli. Scott McTominay salta anche la sfida di oggi contro l’Atalanta, la terza consecutiva, lasciando Antonio Conte senza uno dei suoi punti ... tuttonapoli.net

A Dazn: "Dopo Genova non si è più allenato con noi. Per il discorso dei recuperi, dovete parlare con i dottori. De Bruyne Avete visto quanto sta impiegando Lukaku a recuperare" L'intervista completa nel primo commento - facebook.com facebook

Dopo le tappe di Milano, Trieste e Genova iera sera ci siamo incontrati a Torino per parlare insieme di alternative possibili alla manovra di guerra del governo Meloni x.com