Durante la partita tra Roma e Juventus, il difensore inglese ha raggiunto un traguardo importante all’Olimpico. Ha partecipato attivamente alla fase difensiva e ha contribuito a mantenere la sua squadra in partita. La sua presenza in campo è stata evidente, con interventi che hanno segnato un momento chiave dell’incontro. La partita si è conclusa con risultati che riflettono il suo ruolo nel match.

Kelly ha tagliato traguardo importante in Roma Juve: cosa ha fatto il difensore inglese all’Olimpico! Ultimissime. La super sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus non ha certamente tradito le grandi aspettative della vigilia, regalando ai tifosi un emozionante 3-3 ricco di capovolgimenti di fronte, intensità agonistica e giocate spettacolari. Tuttavia, oltre al clamoroso risultato finale che ha infiammato la giornata di Serie A, il big match ha segnato una tappa fondamentale e indimenticabile nella carriera di Lloyd Kelly. Il traguardo: 100 presenze nell’élite del calcio. Scendendo in campo nel catino infuocato della Capitale, il solido difensore britannico ha ufficialmente collezionato la sua 100ª presenza complessiva nei cinque maggiori campionati europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly e quel traguardo raggiunto in Roma Juve: cosa ha fatto il difensore inglese all’Olimpico! Tutti i dettagli

Cambiaso Juve, 150esima presenza in Serie A per il terzino bianconero. Il traguardo raggiunto all’Olimpico contro la RomaAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera.

Gordon nella storia del Newcastle: ha raggiunto un traguardo clamoroso in Champions League contro il Qarabag. Cosa ha fatto!?Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante.

Aggiornamenti e notizie su Roma Juve

Roma-Juventus 3-3, gol e highlights: Boga e Gatti (al 93') riacciuffano i giallorossiLeggi su Sky Sport l'articolo Roma-Juventus 3-3, gol e highlights: Boga e Gatti (al 93') riacciuffano i giallorossi ... sport.sky.it

Serie A, Roma-Juventus 3-3. Gatti al 93’ per un pari folle: gol e highlightsUna squadra che cade, si rialza e non smette di crederci. La Juventus strappa un 3-3 spettacolare sul campo della Roma al termine di una sfida vibrante, rimettendo in piedi una partita che sembrava co ... today.it