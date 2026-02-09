Marocchi non le manda a dire. Durante Sky Calcio Club, l’ex calciatore ha criticato la Juventus per aver faticato a sfruttare le occasioni e ha sottolineato che il risultato potrebbe sembrare anche stretto. «A questo gioco qui bisogna fare gol», ha detto, puntando il dito sulla mancanza di concretezza dei bianconeri. Poi si è espresso sul Derby d’Italia, prevedendo una partita difficile contro l’Inter. Marocchi si aspetta una sfida intensa, dove i dettagli faranno la differenza.

Marocchi, l’opinione a Sky Calcio Club: focus sulla discrepanza tra gioco prodotto e gol segnati e la previsione sulla prossima sfida coi nerazzurri. Il post-partita di Juventus-Lazio negli studi di Sky Calcio Club ha offerto spunti di riflessione interessanti, con Giancarlo Marocchi protagonista di un’analisi lucida sulle attuali dinamiche della formazione bianconera. L’ex centrocampista ha messo l’accento sulla grande contraddizione emersa all’Allianz Stadium: da una parte una mole di gioco imponente costruita dalla squadra di Luciano Spalletti, dall’altra una fatica cronica nel concretizzare, che ha rischiato di costare carissima prima della rimonta finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marocchi punge la Juve: «Il risultato le sta anche stretto ma a sto giochino qui bisogna fare gol». Poi dice la sua sul Derby d’Italia

