Metropolitan Karate Brindisi | esame di cintura nera superato per 8 atleti

La Metropolitan Karate Brindisi celebra un importante risultato: otto atleti hanno superato con successo l’esame di cintura nera durante la sessione svoltasi al PalaFlorio di Bari il 14 dicembre. Un traguardo che testimonia l’impegno e la crescita della squadra, portando entusiasmo e prestigio alla società.

KUMITE DI MARIANO D'ERRICO DELLA METROPOLITAN KARATE BRINDISI Esame di cintura nera superato per 8 atleti della Metropolitan Karate Brindisi - Giornata di grande soddisfazione per la Metropolitan Karate Brindisi, che domenica 14 dicembre, ha preso parte agli esami di Cintura Nera FIJLKAM svoltisi press ... brundisium.net Metropolitan Karate Brindisi, tra sorrisi e medaglie. - Fine settimana ricco di e medaglie per il team Metropolitan Karate Brindisi dei Maestri Spagnolo Danilo, Zonno Francescosorrisi e Stea Samuel.