Karate | l’Italia saluta la Serie A di Tblisi senza ulteriori podi

La prima tappa della Serie A 2026 di karate si è conclusa a Tblisi, segnando la fine delle gare in Georgia. La giornata di domenica 11 gennaio ha visto i combattimenti e le qualificazioni, senza premi di podio per l’Italia. Un primo bilancio di questa manifestazione che apre la stagione ufficiale delle competizioni internazionali del 2026.

La prima tappa della Serie A 2026 di karate si è ufficialmente conclusa. A Tblisi si è chiuso il programma dell’appuntamento sui tatami georgiani, ecco come sono andate le cose in questa domenica 11 gennaio. L’Italia non è riuscita a dare seguito al podio di Carola Casale, raccolto negli scorsi giorni, in una giornata che ha visto protagonista il kumite. Il risultato più vicino alle zone alta della classifica dei vari tornei è stato quello di Marta Buono, che si è sistemata al quinto posto nei -68 kg al femminile. Il calendario internazionale della disciplina ora si prenderà un paio di settimane di riposo per poi riproporsi al più alto livello con l’evento inaugurale della Premier League: in programma dal 23 al 25 gennaio in quel di Istanbul, all’interno di un’agenda che vedrà anche la città di Roma protagonista, nel prossimo mese di marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

