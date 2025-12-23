Dusan Vlahovic resta un enigma per la Juventus. L’attaccante serbo, out per una lesione all’adduttore con rientro previsto non prima di fine gennaio, è al centro di una questione rinnovo che, per il momento, appare congelata. Il contratto scade nel 2026, e le parti – club e entourage del giocatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic, rinnovo in stand by

Leggi anche: Juventus, Romano “Rinnovo Vlahovic in stand by”

Leggi anche: Juventus, Gazzetta “Rinnovo McKennie in stand by”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juventus, Gazzetta Rinnovo McKennie in stand by; Romano – Vlahovic tra Juve, Milan e Bayern: mesi decisivi per il suo futuro; Bomba Comolli, trovato il ‘nuovo Vlahovic’: Spalletti lo vuole subito; Juventus Gazzetta Rinnovo McKennie in stand by.

Vlahovic e McKennie in scadenza: gli ultimi aggiornamenti sul loro futuro - Stando a quanto afferma Sky Sport, si sta parlando del rinnovo di contratto di Weston McKennie con la Juventus. tuttojuve.com