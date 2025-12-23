Juventus | Vlahovic rinnovo in stand by
Dusan Vlahovic resta un enigma per la Juventus. L’attaccante serbo, out per una lesione all’adduttore con rientro previsto non prima di fine gennaio, è al centro di una questione rinnovo che, per il momento, appare congelata. Il contratto scade nel 2026, e le parti – club e entourage del giocatore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
