Il rinnovo di Weston McKennie rappresenta un momento importante per il futuro del giocatore e della Juventus. Il centrocampista statunitense aspetta una proposta contrattuale migliorativa, mentre la società valuta le proprie strategie, con particolare attenzione alle indicazioni di Spalletti. La decisione sul suo eventuale prolungamento si avvicina, e le richieste di McKennie saranno decisive per definire il suo percorso con la maglia bianconera.

© Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie, il bivio sul suo futuro si avvicina: ecco quali solo le richieste del centrocampista bianconero. Le intenzioni della Juve legate a Spalletti

