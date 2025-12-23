Rinnovo McKennie il bivio sul suo futuro si avvicina | ecco quali solo le richieste del centrocampista bianconero Le intenzioni della Juve legate a Spalletti
Il rinnovo di Weston McKennie rappresenta un momento importante per il futuro del giocatore e della Juventus. Il centrocampista statunitense aspetta una proposta contrattuale migliorativa, mentre la società valuta le proprie strategie, con particolare attenzione alle indicazioni di Spalletti. La decisione sul suo eventuale prolungamento si avvicina, e le richieste di McKennie saranno decisive per definire il suo percorso con la maglia bianconera.
Rinnovo McKennie, lo statunitense attende una proposta migliorativa dalla Juventus. Il centrocampista americano è al bivio tra la permanenza a Torino e le sirene della MLS per il 2026. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è tornato a essere un tema centrale nelle strategie dell’amministratore delegato Damien Comolli. Dopo un periodo di incertezza, il centrocampista americano sta vivendo una fase di rilancio sotto la guida di Luciano Spalletti, ma il nodo contrattuale resta da sciogliere. McKennie, attualmente in scadenza e nel pieno della maturità a 28 anni, chiede un riconoscimento economico importante dopo aver rinnovato nel 2024 alle stesse cifre precedenti, ovvero 2,5 milioni di euro annui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
