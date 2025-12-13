Brambilla dopo Juventus Next Gen Pianese | Punto che lascia un po’ di amaro in bocca è mancato un gol sporco…Vi dico questo su Pedro Felipe e Rouhi

di Marco Baridon Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo la partita contro la Pianese in Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Massimo Brambilla ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Pianese. CHE PUNTO E ‘ – «Lascia un po’ di amaro in bocca. È un punto che ci consente di allungare questa serie positiva ma abbiamo provato a vincere, ci abbiamo provato e creduto. È mancato qualcosa, un gol sporco, che ti aprono un po’ la gara. Negli ultimi 20 metri non siamo riusciti a essere incisivi». A CHE PUNTO E’ LA CRESCITA DELLA SQUADRA – «Siamo in linea con quello che ci aspettavamo. Juventusnews24.com

