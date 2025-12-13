Brambilla dopo Juventus Next Gen Pianese | Punto che lascia un po’ di amaro in bocca è mancato un gol sporco…Vi dico questo su Pedro Felipe e Rouhi

Dopo la partita tra Juventus Next Gen e Pianese, l'allenatore Brambilla ha commentato l'andamento della sfida, evidenziando alcune mancanze e aspetti da migliorare. In particolare, ha sottolineato l'assenza di un gol

di Marco Baridon Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo la partita contro la Pianese in Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Massimo Brambilla ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Pianese. CHE PUNTO E ‘ – «Lascia un po’ di amaro in bocca. È un punto che ci consente di allungare questa serie positiva ma abbiamo provato a vincere, ci abbiamo provato e creduto. È mancato qualcosa, un gol sporco, che ti aprono un po’ la gara. Negli ultimi 20 metri non siamo riusciti a essere incisivi». A CHE PUNTO E’ LA CRESCITA DELLA SQUADRA – «Siamo in linea con quello che ci aspettavamo. Juventusnews24.com Juve Next Gen-Pianese, l'ex Birindelli ferma i bianconeri sullo 0-0 - I bianconeri di Brambilla in campo nell'anticipo del girone B di Serie C per accorciare le distanze in ottica playoff ... tuttosport.com

Juventus Next Gen-Pianese: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La squadra di Brambilla è alla ricerca di una vittoria: tutte le informazioni sulla partita e le parole di Gil Puche ... tuttosport.com

«La fantascienza si è evoluta, si è mischiata con altri generi. Io però amo quella avventurosa, dove si esplora e si vive un’avventura dopo l’altra. Uno dei miei romanzi preferiti è Hyperion di Dan Simmons.» Le parole sono dell’illustratore Franco Brambilla, stori - facebook.com facebook

© Juventusnews24.com - Brambilla dopo Juventus Next Gen Pianese: «Punto che lascia un po’ di amaro in bocca, è mancato un gol sporco…Vi dico questo su Pedro Felipe e Rouhi»

Ascoli-Juventus Next Gen 0-0: Brambilla post

Video Ascoli-Juventus Next Gen 0-0: Brambilla post Video Ascoli-Juventus Next Gen 0-0: Brambilla post