La Juventus attraversa una fase difficile in zona gol, con i suoi attaccanti che non riescono più a trovare la rete. A gennaio, l’allenatore aveva già segnalato questa problematica, e ora la mancanza di segnature si fa sentire ancora di più. La squadra fatica a concretizzare le occasioni offensive, e i risultati sul campo riflettono questa crisi in attacco.

Gli attaccanti della Juventus non segnano più: a Gennaio Spalletti aveva ragione Zero gol dagli attaccanti di punta. Zero da Jonathan David, zero da Loïs Openda. Nessuno dei due “numeri nove” ha inciso quando il livello si è alzato. David sparisce nei big match e nelle partite pesanti; Openda non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, è crisi totale in zona-gol: gli attaccanti non segnano più

Juve, se i gol li fa McKennie... gli attaccanti sono costati più di 100 milioni ma non segnano maiLa celebrazione di Yildiz per il rinnovo del contratto, il gol di McKennie sempre più centravanti e anche il pareggio di Kalulu spostano le...

Leggi anche: Juve, il gol è un problema. E se gli attaccanti segnano meno dei difensori...

Contenuti utili per approfondire Juventus è crisi totale in zona gol gli...

Temi più discussi: Juventus, ora è crisi vera: il Como batte i bianconeri allo Stadium per 2-0; Juventus, ko e fischi: il Como domina 2-0 allo Stadium; Crisi Champions: il ceto medio della Dea meglio della aristocrazia di Inter e Juve; Crisi a Torino: come scommettere sulla Juventus dopo il crollo dei risultati.

JUVE SUPER CRISI Juve, ora è crisi vera: peggior campionato degli ultimi 15 anni. E i numeri non lasciano scampoDopo 26 giornate i bianconeri hanno 46 punti. Per capirci: è dalla stagione 2010/11 (Delneri) che la Juve non era così bassa nello stesso punto del campionato: 41 allora, 46 oggi. In pratica, il ... statoquotidiano.it

Juventus, notte fonda e crisi senza fine: Yildiz a rischio, infortuni, squalifiche e quarto posto a rischioJuventus, notte fonda e crisi senza fine: infortuni, squalifiche e quarto posto a rischio Notte fonda in casa Juventus. La crisi dei bianconeri non è più solo una questione di ... tuttojuve.com

JUVENTUS: ACCORDO PER IL RINNOVO A UN PASSO FISSATA LA DATA PER L'INCONTRO - facebook.com facebook

Le parti stanno parlando ormai da tempo e sembra che la Juventus sia riuscita a strappare un sì da parte dello stesso Luciano #Spalletti per il suo futuro come allenatore dei bianconeri Ci sono delle richieste specifiche però x.com