A pochi giorni dai Golden Globes 2026, l’attenzione si concentra sui look delle celebrità che si preparano a salire sul red carpet. Tra le anticipazioni, Jennifer Lopez si distingue per un outfit audace e trasparente, che suscita discussioni. La cerimonia, prevista per domenica 11 gennaio, rappresenta l’evento principale nel calendario dello spettacolo, aprendo ufficialmente la stagione dei premi cinematografici.

Mancano ormai poche ore ai Golden Globes 2026 e il loro glamour è già iniziato. La cerimonia che premia le star di cinema e tv (e che, da tradizione, fa da apri pista agli Oscar) si tiene nella serata di domenica 11 gennaio. Jennifer Lopez, però, che della serata sarà co-conduttrice, ha già iniziato a vestirsi per l’occasione. Da capogiro l’outfit sfoggiato dalla diva al party di Los Angeles che anticipa la cerimonia ufficiale. Jennifer Lopez, il look da showgirl. Gli occhi erano tutti per lei al ricevimento organizzato da Vanity Fair e Amazon MGK Studios a Los Angeles. Sul red carpet del Bar Marmont, all’esclusivo party che anticipa i Golden Globes, Jennifer Lopez ha sfoggiato un outfit da vera diva: lussuoso, brillante, sensuale e, soprattutto, trasparente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez esagera con le trasparenze: il look da capogiro anticipa i Golden Globes

Leggi anche: Golden Globes 2026 | Annunciate le nomination, One Battle After Another leader con 9

Leggi anche: Golden Globes 2026 le nomination più attese da una battaglia all’altra a sinners

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Jennifer Lopez esagera con le trasparenze: il look da capogiro anticipa i Golden Globes - Jennifer Lopez sembra una vera showgirl nell’abito rosso ricoperto di cristalli: il look da sogno al party che anticipa i Golden Globes 2026 ... dilei.it