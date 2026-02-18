ATP Doha 2026 Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ai quarti di finale Jakub Mensik sulla strada dell’azzurro
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno conquistato i quarti di finale all’ATP di Doha 2026, dopo aver superato i rispettivi avversari negli ottavi. La vittoria di Alcaraz contro un avversario difficile e quella di Sinner, che ha dimostrato grande solidità, spingono entrambi verso la fase successiva del torneo. Sul loro cammino si inserisce anche Jakub Mensik, pronto a sfidarli. La competizione si fa sempre più intensa, con i migliori tennisti pronti a dare battaglia per avanzare in semifinale.
È tempo di ottavi di finale per il torneo ATP di Doha. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner continuano il percorso che potrebbe portarli all’ennesimo duello nella sfida per il titolo e staccano il pass per i quarti di finale. Il ceco Jakub Mensik sarà il prossimo sfidante del tennista italiano. In chiusura di giornata Carlos Alcaraz piega il francese Valentin Royer 6-2 7-5 in un’ora e trentasei minuti. Lo spagnolo rimonta da 1-4 nel secondo set e chiude i conti con un devastante parziale di 6-1. Jannik Sinner, sostenuto dal giusto cinismo nei momenti chiave della contesa, supera l’australiano Alexei Popyrin 6-3 7-5 in un’ora e ventisei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tabellone Atp Doha 2026: il percorso di Jannik Sinner fino alla possibile finale contro Carlos AlcarazIl torneo Atp 500 di Doha del 2026 si avvicina e l'attenzione si concentra sul percorso di Jannik Sinner, che potrebbe affrontare Carlos Alcaraz in finale.
LIVE Sinner-Popyrin 6-3 7-5, ATP Doha 2026 in DIRETTA: prova solida dell'azzurro che accede ai quarti di finaleLorenzo Sinner ha vinto il suo match contro Popyrin a Doha, a causa di una prestazione solida e senza sbavature.
