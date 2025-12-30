Le ultime parole di Tatiana Schlossberg figlia di Caroline Kennedy scomparsa a 35 anni | Quando sai che stai morendo inizi a ricordare tutto Ho passato la vita a proteggere mia madre ora le ho aggiunto una nuova tragedia
Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy, ha condiviso le sue ultime parole prima della scomparsa a 35 anni: un ricordo che evidenzia la consapevolezza della mortalità e la profondità delle sue emozioni. La sua testimonianza si concentra su un anno segnato da terapie, momenti di famiglia e riflessioni sulle persone a cui affiderebbe il mondo, offrendo uno sguardo intimo sulla battaglia contro la malattia e il suo vissuto.
La scoperta è arrivata con la nascita della sua seconda figlia. Poi la chemio, i trapianti di midollo, le terapie sperimentali: la giornalista ambientale, figlia di Caroline Kennedy, racconta il suo ultimo anno, tra cure, affetti e le persone a cui affiderebbe il mondo. E quelle che invece stanno smantellando il sistema sanitario americano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
