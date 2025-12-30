Tatiana Schlossberg muore a soli 35 anni | la maledizione dei Kennedy colpisce ancora

Tatiana Schlossberg, appartenente alla nota famiglia Kennedy, è venuta a mancare all'età di 35 anni. La sua scomparsa rappresenta un ulteriore episodio di una lunga serie di tragedie che hanno coinvolto questa famiglia americana. La notizia richiama l’attenzione sulla complessità e le difficoltà che hanno caratterizzato la storia dei Kennedy nel corso degli anni.

La maledizione dei Kennedy colpisce ancora: un'altra tragica morte ha segnato la storia della dinastia americana, quella di Tatiana Schlossberg. La giornalista e scrittrice è morta a soli 35 anni, stroncata da una leucemia. Era nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy. "La nostra bellissima Tatiana è mancata questa mattina. Sarà sempre nei nostri cuori", ha scritto la famiglia in un post sui social media. Schlossberg aveva rivelato sul New Yorker lo scorso 22 novembre di essere affetta da una forma di leucemia mieloide acuta aggravata da una rara mutazione. La diagnosi risale al 25 maggio 2024, quando la donna diede alla luce il suo secondo figlio, un medico notò un numero di globuli bianchi insolitamente alto e ordinò ulteriori esami.

