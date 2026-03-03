Italiani bloccati in Medio Oriente Baccini | Al lavoro con l’Unità di Crisi della Farnesina

In Fiumicino, il Ministero degli Esteri ha attivato l’Unità di Crisi per coordinare il supporto agli italiani rimasti bloccati in Medio Oriente. La Farnesina sta lavorando per garantire la sicurezza e il rimpatrio dei cittadini italiani coinvolti. La regione continua a essere al centro dell’attenzione internazionale a causa della crisi in corso, con operazioni di assistenza in corso da parte delle autorità italiane.

Fiumicino, 3 marzo 2026 – “In merito alla situazione di emergenza che sta interessando il Medio Oriente, esprimiamo solidarietà a tutti gli italiani che si trovano a Doha e a Dubai e in particolar modo ai nostri concittadini di Fiumicino dai quali ci stanno giungendo segnalazioni di disagio e di difficoltà, legate agli spostamenti e ai collegamenti aerei. Sto avviando un contatto con l’Unità di Crisi della Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per avere un quadro aggiornato della situazione e per garantire che ai residenti del nostro Comune venga assicurata ogni forma di assistenza necessaria. Seguiamo il lavoro... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Governo, audizione su italiani bloccati in Medio OrienteI ministri Crosetto e Tajani in audizione al Senato sulla situazione internazionale e sul recupero degli italiani bloccati in Medio Oriente.

Israele e Usa lanciano attacco preventivo all’Iran, le notizie in diretta: esplosioni a Teheran, alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi"Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti”, ha annunciato il ministro della Difesa Israel...

Italiani bloccati in Medio Oriente, Baccini: Al lavoro con l’Unità di Crisi della FarnesinaDa Doha e Dubai continuano ad arrivare segnalazioni di difficoltà per voli e trasferimenti ... ilfaroonline.it

Piemontesi bloccati in Medio Oriente. Primi rientri via Abu Dhabi. Attesi in serata a MalpensaSono stati imbarcati in tarda mattinata su un volo da Abu Dhabi per Milano-Malpensa gli studenti italiani, tra cui alcuni piemontesi, rimasti bloccati a Dubai per il conflitto in Medio Oriente. Dal ... rainews.it

Il conflitto in Medio Oriente si allarga. L’esperto di geopolitica: «Lo scontro avrà tempi lunghi» - facebook.com facebook

In viaggio per un progetto formativo internazionale, Martina e altri 200 studenti italiani si sono ritrovati bloccati a Dubai quando gli attacchi in Medio Oriente hanno chiuso l’aeroporto. Tra ansia, sirene notturne e telefonate con i genitori, la giovane ci racconta c x.com