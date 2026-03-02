Governo audizione su italiani bloccati in Medio Oriente

I ministri Crosetto e Tajani hanno partecipato a un’audizione al Senato per riferire sulla situazione internazionale e sul recupero degli italiani rimasti bloccati in Medio Oriente. Durante l’incontro sono stati forniti aggiornamenti sulle operazioni in corso e sulle difficoltà incontrate. La discussione si è concentrata sulle iniziative del governo per garantire il ritorno degli italiani coinvolti nella crisi.

I ministri Crosetto e Tajani in audizione al Senato sulla situazione internazionale e sul recupero degli italiani bloccati in Medio Oriente. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

