Governo, audizione su italiani bloccati in Medio Oriente

I ministri Crosetto e Tajani hanno partecipato a un’audizione al Senato per riferire sulla situazione internazionale e sul recupero degli italiani rimasti bloccati in Medio Oriente. Durante l’incontro sono stati forniti aggiornamenti sulle operazioni in corso e sulle difficoltà incontrate. La discussione si è concentrata sulle iniziative del governo per garantire il ritorno degli italiani coinvolti nella crisi.

I ministri Crosetto e Tajani in audizione al Senato sulla situazione internazionale e sul recupero degli italiani bloccati in Medio Oriente. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Migliaia di cittadini italiani bloccati in Medio Oriente: anche 200 studenti impegnati in un progetto a DubaiSono migliaia i cittadini italiani bloccati in queste ore in Medio Oriente dopo che l’Iran ha risposto all’attacco di Usa e Israele con attacchi a...

Audizione di Tajani e Crosetto in Commissioni Esteri e Difesa congiunte su crisi Medio Oriente – Il video(Agenzia Vista) Roma, 2 marzo 2026 Le immagini dell’audizione in Senato dei ministri Crosetto e Tajani di fronte alle Commissioni congiunte Esteri e...

Crosetto e Tajani in audizione in Parlamento, 'Organizziamo iniziative per agevolare gli italiani in Medio Oriente'Il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello degli Esteri Antonio Tajani saranno in audizione davanti alle Commissioni Difesa ed Esteri di Camera e Senato in seduta congiunta, alle 15 di oggi, in ... ansa.it

Crosetto e Tajani in audizione in Parlamento: cosa hanno detto i ministri dopo l’attacco di Usa e Israele all’IranGuido Crosetto e Antonio Tajani in audizione: sicurezza dei cittadini italiani, gestione diplomatica della crisi e ripercussioni economiche ed energetiche nel Golfo. notizie.it

Voci arabe sulla guerra in Iran: le reazioni di tv e giornali del Medio Oriente Leggi l’articolo qui - facebook.com facebook

Medio oriente sotto attacco: morta la moglie di Khamenei, forti esplosioni vicino a un impianto nucleare. Tajani: "L'Iran è una minaccia esistenziale anche per l'Europa" x.com