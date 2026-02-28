Israele e Usa lanciano attacco preventivo all’Iran le notizie in diretta | esplosioni a Teheran alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi

Israele e gli Stati Uniti hanno condotto un attacco preventivo contro l'Iran, con esplosioni a Teheran che sono state riferite in tempo reale. La Farnesina ha attivato l’Unità di crisi mentre le autorità israeliane hanno dichiarato uno stato di emergenza immediato. Le notizie di questa operazione sono state diffuse attraverso aggiornamenti diretti e comunicati ufficiali.

"Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti", ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz dichiarando "lo stato di emergenza immediato". Colonne di fumo nero su Teheran, chiuso lo spazio aereo in entrambi i Paesi. Israele ha lanciato un attacco preventivo all'Iran. Esplosioni continue Teheran, missili in volo. I colpi vicino agli uffici di KhameneiSabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran e il ministro della Difesa del Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il... Attacco all'Iran, azione congiunta di Israele e Usa. Tel Aviv ha lanciato il raid, seguita da Washington. Katz: Azione preventivaPrima i jet con la Stella di David, poi i caccia Usa, sono decollati per colpire i siti iraniani. Segnalate esplosioni a Teheran ... Usa e Israele lanciano un attacco preventivo contro l'IranIsraele, con il supporto degli Usa, ha lanciato «un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato».