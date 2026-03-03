Italia in testa al Gruppo D il 2 luglio la trasferta in Islanda

L’Italia si trova al vertice del Gruppo D e il 2 luglio partirà per la trasferta in Islanda. La squadra ha consolidato la sua posizione nella fase iniziale del torneo e si prepara a disputare le prossime partite, seguendo un programma definito e senza variazioni. La partita in Islanda rappresenta un appuntamento importante nel percorso del gruppo.

Nel Gruppo D della fase iniziale, l’Italia mantiene una posizione competitiva e affronta le prossime sfide con una gestione accurata del calendario. Lo scontro diretto tra Islanda e Lituania ha fornito indicazioni chiave sull’andamento della classifica e sui margini disponibili per le squadre ancora in corsa. La situazione di classifica lascia aperti diversi scenari: l’Italia resta in corsa per una qualificazione che coinvolge tre delle quattro compagini. Il risultato tra Islanda e Lituania ha influito sull’equilibrio delle posizioni, mantenendo vivo il quadro competitivo all’interno del gruppo e lasciando spazio a una lotta serrata nelle prossime partite. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

