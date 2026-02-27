Qualificazioni Mondiali basket 2027 | la nuova classifica dell’Italia Azzurri in testa con l’Islanda

Durante la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, l’Italia ha vinto in trasferta contro la Gran Bretagna con il punteggio di 57-93, assicurandosi la prima posizione nel girone con due vittorie e una sconfitta. La nazionale italiana attualmente guida la classifica, tallonata dall’Islanda. La partita si è svolta in una trasferta in territorio britannico.

L’Italia ha dominato in casa della Gran Bretagna nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, imponendosi per 57-93 in trasferta e portandosi in testa alla classifica del girone, salendo a quota 5 con due vittorie ed una sconfitta. Assieme agli azzurri condivide la prima posizione l’Islanda, autrice di una clamorosa rimonta ai danni della Lituania nell’ultimo quarto, con la vittoria per 86-85, dopo aver iniziato l’ultimo quarto in svantaggio di 14 punti. Lunedì 2 marzo le sfide a campi invertiti. Lituania e Gran Bretagna seguono la coppia di testa, a loro volta appaiate a quota 4 punti, con una vittoria e due sconfitte: siamo al giro di boa della prima fase, mentre la seconda, a cui avranno accesso le prime tre classificate, inizierà ad agosto e si concluderà a marzo 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

