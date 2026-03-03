Italia in allerta | riattivato il sistema antidrone a Roma

L’Italia ha riattivato il sistema antidrone a Roma in risposta all’aumento delle tensioni nella regione del Medio Oriente. La misura è stata messa in atto per monitorare eventuali minacce provenienti da droni nelle aree sensibili della capitale. Nessuna altra informazione sui dettagli operativi o sui motivi specifici che hanno portato a questa decisione.

L’Italia ha alzato il livello di guardia in seguito all’aggravarsi delle tensioni in Iran e nei territori del Medio Oriente. Il Paese aggiorna il proprio dispositivo di sicurezza interna per prevenire possibili minacce, con particolare attenzione alle aree sensibili della Capitale. A Roma è tornato operativo il sistema antidrone già utilizzato durante il Giubileo del 2025. Questa tecnologia è pensata per intercettare e neutralizzare eventuali velivoli a pilotaggio remoto impiegati in modo illecito sopra zone considerate strategiche. La riattivazione è scattata nel fine settimana e potrebbe rappresentare solo la prima fase di un piano più esteso che coinvolgerà altre città italiane, a seconda dell’evolversi della situazione geopolitica. 🔗 Leggi su Billipop.com

