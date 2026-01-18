Allerta meteo in Sicilia | la Regione rafforza il sistema di emergenza

La Regione Siciliana ha attivato le strutture di emergenza in previsione di un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore. Per garantire la sicurezza dei cittadini, sono state predisposte tutte le risorse e le modalità operative necessarie a gestire eventuali criticità legate alle condizioni meteo avverse.

Attivate le strutture operative sul territorio. In previsione del forte peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso nelle prossime ore, la Regione Siciliana ha messo in moto l'intero apparato di protezione civile, predisponendo tutte le strutture operative presenti sul territorio per affrontare eventuali criticità legate ai fenomeni più intensi. Preallerta della Protezione civile e ruolo dei sindaci. La Protezione civile regionale ha diffuso già nella giornata di ieri, 17 gennaio, un avviso di preallerta indirizzato alle prefetture e a tutti gli enti interessati.

Il sistema di emergenza sanitaria lombardo si prepara al Capodanno, rafforzando le sale operative del 118 e il supporto sul territorio. Areu ha messo in atto misure specifiche per garantire efficacia e tempestività nelle risposte, assicurando un intervento efficiente in una delle festività più rilevanti dell’anno. La pianificazione mira a mantenere alta l’attenzione e la prontezza per affrontare eventuali situazioni di emergenza durante la notte di festa.

