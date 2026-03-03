L'esercito israeliano ha annunciato la creazione di una zona di sicurezza sul confine con il Libano e ha fatto sapere di aver di nuovo attraversato il territorio libanese con mezzi di terra. Si parla di circa 10 km di avanzamento, mentre le forze libanesi si stanno ritirando. Il primo ministro israeliano ha dichiarato che la guerra non durerà all'infinito.

L’esercito israeliano ha annunciato che creerà una zona di sicurezza sul confine. Mezzi di terra israeliani sono già nuovamente entrati all’interno del territorio libanese, si parla di 10 km da cui si sta ritirando l’esercito regolare libanese. Intanto l’aviazione di Tel Aviv continua a bombardare diverse località nel paese. Questa mattina sono stati dati ordini di evacuazione per i residenti di 80 villaggi del sud del Libano, ma continuano i bombardamenti anche su Beirut. Hezbollah risponde anche al primo ministro libanese che ieri ha chiesto a Hezbollah di disarmarsi e ha dichiarato illegali le loro attività militari. Hezbollah dice che non si fermerà, continuerà la sua resistenza. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Netanyahu: la guerra contro l’Iran non sarà infinitaIl primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la guerra in Iran non sarà infinta e che sarà un’azione rapida e decisiva.

L’IDF entra in Libano, ma Israele chiarisce: “Non è un’operazione di terra”Nella mattina del 3 marzo 2026, soldati israeliani hanno varcato il confine meridionale del Libano via terra.

Israele entra in Libano via terra. Netanyahu: guerra non sarà infinita

