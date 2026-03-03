Un commentatore ha espresso opinioni forti durante una trasmissione televisiva, dichiarando che negli ultimi anni non ha visto niente di più terroristico del governo israeliano. Ha inoltre commentato le motivazioni degli Stati Uniti e Israele riguardo all’Iran, criticando le distinzioni fatte tra chi sarebbe legato al terrorismo e chi no, ritenendo tali distinzioni prive di fondamento.

“Le ragioni dell’attacco di Usa-Israele all’Iran? Ci dobbiamo inventare parole comiche, come quelle che ho sentito anche stasera, in cui la distinzione sarebbe tra chi è legato al terrorismo e chi non lo è”. A Otto e mezzo, su La7, Marco Travaglio contesta la cornice dentro cui viene raccontato l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e smonta la categoria stessa che viene evocata per giustificarlo. Il direttore del Il Fatto Quotidiano rifiuta la distinzione tra terroristi “buoni” e terroristi “cattivi” e la trasforma nel perno della sua replica alle argomentazioni dell’ambasciatrice Mariangela Zappia e, più tardi, del giornalista Paolo Mieli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Iran, Travaglio a La7: "Negli ultimi anni non ho visto niente di più terroristico del governo di Israele"

