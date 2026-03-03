Israele attacca in Libano e Teheran Colpita l’ambasciata Usa a Riad Trump | Scorte di munizione illimitate possiamo combattere per sempre

Nelle ultime ore, Israele ha condotto attacchi in Libano e in Iran, mentre un’esplosione ha danneggiato l’ambasciata degli Stati Uniti a Riad. Nel frattempo, l’ex presidente ha dichiarato di disporre di scorte di munizioni illimitate, affermando che la guerra potrebbe protrarsi indefinitamente. La situazione vede quindi un’escalation di azioni militari e tensioni tra le parti coinvolte.

“Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori. Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Le guerre possono essere combattute ‘per semprè, e con grande successo, usando solo queste scorte, che sono migliori delle migliori armi di altri paesi! aggiunge Trump – Al massimo livello, abbiamo una buona scorta, ma non siamo dove vorremmo essere. Molte altre armi di alta qualità sono immagazzinate per noi nei paesi periferici”. Un attacco con due droni ha provocato un incendio nell’ambasciata Usa a Riad: lo ha fatto sapere il ministero della Difesa saudita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. La Casa Bianca: «Risponderemo». Idf, attacchi simultanei su Teheran e Beirut. Trump: «Pieni di munizioni, possiamo combattere all'infinito» | Colpita CiproIl Palazzo del Golestan, sito patrimonio mondiale dell'Unesco a Teheran, ha subito danni in seguito ai raid condotti da Stati Uniti e Israele contro...

Il Wall Street Journal dice che gli Stati Uniti temono di esaurire le scorte a breve. x.com