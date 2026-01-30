Crolla un costone pericolante a Isola Farnese | borgo isolato soccorritori lavorano per togliere i detriti

Una frana si è staccata a Isola Farnese, isolando il borgo. I soccorritori lavorano senza sosta per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza il costone per evitare altri crolli. La strada resta chiusa e la zona è sotto stretta osservazione.

Una frana ha isolato il borgo di Isola Farnese a Roma. I soccorritori sono al lavoro per liberare la strada dai detriti e per la messa in sicurezza del costone.

