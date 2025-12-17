Iscrizioni scolastiche 2026 2027 dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 In arrivo la circolare ministeriale con tutte le indicazioni

Le iscrizioni scolastiche per l’anno 2026/2027 apriranno dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunicherà a breve la circolare con tutte le istruzioni e dettagli necessari. Prepararsi in anticipo sarà fondamentale per assicurarsi di completare correttamente le procedure e garantire il posto desiderato. Restate aggiornati per non perdere nessuna scadenza importante.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, durante l'informativa sindacale, ha reso noto le date per le iscrizioni scolastiche relative all'anno scolastico 20262027. Le iscrizioni online si svolgeranno attraverso la Piattaforma Unica dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.

