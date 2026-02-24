Iscrizioni scolastiche Marche calo strutturale del 5% alle Superiori e -688 alunni alla Primaria | i dati del triennio 2024-2027

Il calo demografico nelle Marche ha portato a una diminuzione di 2.265 studenti in due anni, con 688 alunni in meno nelle scuole primarie e 723 nelle superiori. La diminuzione delle iscrizioni si riflette in un calo strutturale del 5% alle superiori, mentre le iscrizioni alla primaria continuano a scendere. I dati indicano una forte contrazione delle nuove iscrizioni e un impatto diretto sul sistema scolastico regionale. Questa tendenza si protrae nel triennio 2024-2027.

Le scuole marchigiane perdono 2.265 studenti in due anni. Il calo demografico colpisce duramente Primaria (-688) e Superiori (-723). L'Usr conferma un trend negativo strutturale in quasi tutte le province.