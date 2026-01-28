Amazon annuncia 16mila licenziamenti

Amazon taglia ancora. La società annuncia 16mila licenziamenti in tutto il mondo, portando il totale a circa 30mila in pochi mesi. Già ad ottobre aveva inviato a casa 14mila dipendenti. Le motivazioni ufficiali non sono chiare, ma la decisione arriva in un momento di incertezza economica e di riorganizzazione interna. La maggior parte delle persone interessate lavora in diversi settori, dai magazzini ai uffici. La notizia preoccupa i lavoratori e apre nuove domande sul futuro dell’azienda.

16.00 Una riduzione della forza lavoro globale di 16mila persone. Già ad ottobre Amazon aveva mandato a casa 14mila lavoratori.La maggior parte dei dipendenti coinvolti dai tagli si trova negli Usa. I tagli ai posti di lavoro mirano a "ridurre i livelli, aumentare la proprietà e rimuovere la burocrazia",ha detto la vicepresidente senior Galetti. In un messaggio inviato ai lavoratori: "Stiamo lavorando per supportare tutti coloro che saranno coinvolti". "Ove possibile, saranno offerte nuove posizioni ad alcuni dipendenti".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Amazon Licenziamenti Amazon annuncia licenziamenti per 16mila persone Amazon prepara il licenziamento di 16mila dipendenti. Nuova valanga di licenziamenti in Amazon, il colosso Usa pronto a tagliare altri 16mila dipendenti nel mondo: perché c’entra l’IA Amazon si prepara a licenziare altri 16. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Amazon: migliaia di licenziamenti! Ultime notizie su Amazon Licenziamenti Argomenti discussi: Pirateria e cybercrime, in corso vasta operazione in Italia ed Europa: decine di indagati. Amazon annuncia il licenziamento di 16mila lavoratori a livello globaleAmazon annuncia il licenziamento di circa 16mila lavoratori a livello globale. Beth Galetti, vicepresidente senior della multinazionale, lo scrive oggi in un post sul blog. I tagli seguono a una serie ... msn.com Amazon taglia altri 16mila posti di lavoro: nuovi licenziamenti dopo l’ondata di tre mesi faDopo il taglio di 14mila posti, il colosso dell’e-commerce annuncia nuovi licenziamenti per ridurre burocrazia e livelli interni ... tg.la7.it Amazon annuncia il licenziamento di 16mila lavoratori a livello globale Approfondisci qui - facebook.com facebook Amazon annuncia il licenziamento di 16mila lavoratori a livello globale Approfondisci qui x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.