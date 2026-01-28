Amazon annuncia 16mila licenziamenti

Da servizitelevideo.rai.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon taglia ancora. La società annuncia 16mila licenziamenti in tutto il mondo, portando il totale a circa 30mila in pochi mesi. Già ad ottobre aveva inviato a casa 14mila dipendenti. Le motivazioni ufficiali non sono chiare, ma la decisione arriva in un momento di incertezza economica e di riorganizzazione interna. La maggior parte delle persone interessate lavora in diversi settori, dai magazzini ai uffici. La notizia preoccupa i lavoratori e apre nuove domande sul futuro dell’azienda.

16.00 Una riduzione della forza lavoro globale di 16mila persone. Già ad ottobre Amazon aveva mandato a casa 14mila lavoratori.La maggior parte dei dipendenti coinvolti dai tagli si trova negli Usa. I tagli ai posti di lavoro mirano a "ridurre i livelli, aumentare la proprietà e rimuovere la burocrazia",ha detto la vicepresidente senior Galetti. In un messaggio inviato ai lavoratori: "Stiamo lavorando per supportare tutti coloro che saranno coinvolti". "Ove possibile, saranno offerte nuove posizioni ad alcuni dipendenti".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Amazon Licenziamenti

Amazon annuncia licenziamenti per 16mila persone

Amazon prepara il licenziamento di 16mila dipendenti.

Nuova valanga di licenziamenti in Amazon, il colosso Usa pronto a tagliare altri 16mila dipendenti nel mondo: perché c’entra l’IA

Amazon si prepara a licenziare altri 16.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Amazon: migliaia di licenziamenti!

Video Amazon: migliaia di licenziamenti!

Ultime notizie su Amazon Licenziamenti

Argomenti discussi: Pirateria e cybercrime, in corso vasta operazione in Italia ed Europa: decine di indagati.

amazon annuncia 16mila licenziamentiAmazon annuncia il licenziamento di 16mila lavoratori a livello globaleAmazon annuncia il licenziamento di circa 16mila lavoratori a livello globale. Beth Galetti, vicepresidente senior della multinazionale, lo scrive oggi in un post sul blog. I tagli seguono a una serie ... msn.com

amazon annuncia 16mila licenziamentiAmazon taglia altri 16mila posti di lavoro: nuovi licenziamenti dopo l’ondata di tre mesi faDopo il taglio di 14mila posti, il colosso dell’e-commerce annuncia nuovi licenziamenti per ridurre burocrazia e livelli interni ... tg.la7.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.