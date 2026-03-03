Isaiah Whaley al Napoli Basket | rinforzo per i playoff

Napoli Basket annuncia l’ingaggio di Isaiah Whaley, che si unisce alla squadra in vista dei playoff. Il giocatore arriva con l’obiettivo di migliorare la rotazione interna e contribuire alle prossime partite decisive. La società conferma la volontà di rafforzare il roster, senza specificare le modalità dell’accordo o altre dettagli. Whaley sarà disponibile per le prossime sfide ufficiali.

Nel contesto della corsa ai playoff, Napoli Basket si muove con decisione per rafforzare la propria rotazione interna, puntando su un rinforzo di peso che possa incidere in pitturato. L’ingresso di Isaiah Whaley è stato comunicato come una risposta alle esigenze di robustezza fisica sotto canestro, con l’obiettivo di ampliare le alternative tattiche a disposizione e di aumentare l’impatto difensivo e offensivo vicino al ferro, soprattutto in una fase di stagione cruciale. Whaley, ala-pivot dallo stile dominante, arriva dall’esperienza in Turchia con il Tofas Bursa. l’obiettivo è incrementare il tonnellaggio nell’area, seguendo le indicazioni dell’area management guidata da Guerri Laughlin. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

