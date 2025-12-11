Igiene pessima e cibo non tracciato | chiusa una pizzeria del centro

Durante controlli straordinari sulla sicurezza alimentare nel centro di Brescia, i Carabinieri hanno riscontrato condizioni igieniche precarie e mancanza di tracciabilità del cibo. Questa situazione ha portato alla chiusura immediata di una pizzeria, evidenziando l'importanza di rispettare le norme per garantire la sicurezza dei consumatori.

Controlli straordinari dei Carabinieri sulla sicurezza alimentare hanno portato, in centro di Brescia, alla chiusura immediata di una pizzeria. Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia cittadina, affiancati dai colleghi del N.A.S., hanno passato al setaccio diversi locali nella zona di via. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

