Iran Zampini Camera commercio lancia l’allarme | Business fermo referenti irraggiungibili e instabilità su intera area Mo

Un rappresentante della Camera di commercio ha segnalato che le attività commerciali in Iran sono attualmente ferme e che i referenti sul territorio risultano irraggiungibili. La situazione interessa l'intera area del Medio Oriente, generando preoccupazione tra le aziende che operano nella regione. La richiesta principale riguarda l’ottenimento di informazioni sugli imprenditori e i contatti collegati alle attività commerciali.

(Adnkronos) – "A livello di business, per le aziende, ovviamente è tutto fermo. Ma in questo momento quello che ci preme è avere informazioni sulle persone, imprenditori, che operano con noi sul territorio iraniano, i nostri referenti. E purtroppo non abbiamo avuto risposta ai diversi messaggi inviati, le comunicazioni inevitabilmente non funzionano totalmente. E la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Iran, Zampini (Camera commercio): “Imprenditori italiani preoccupati per Paese, attività ferme”(Adnkronos) – ""E' il momento più pesante degli ultimi anni, al di là delle cifre e dei numeri.

Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale

Tutto quello che riguarda Iran, Zampini (Camera commercio) lancia...

Iran, Zampini (Camera commercio): Imprenditori italiani preoccupati per Paese, attività fermeE' il momento più pesante degli ultimi anni, al di là delle cifre e dei numeri. Ancora più della manifestazione due anni fa. C'è grande attenzione e preoccupazione da parte nostra. Gli imprenditori ... adnkronos.com

Iran, Zampini (Camcom Italia-Iran): Attacco aumenta difficoltà imprese italiane, Roma può avere ruolo mediazioneL'augurio è quello di una risoluzione in tempi rapidi della situazione di tensione che si è creata, innanzitutto per la popolazione civile. È chiaro poi che questo aumenta la difficoltà delle imprese ... adnkronos.com