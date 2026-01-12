Iran Zampini Camera commercio | Imprenditori italiani preoccupati per Paese attività ferme

L’attuale situazione in Iran preoccupa gli imprenditori italiani, secondo Zampini della Camera di commercio. Le attività sono ferme e il clima di incertezza si fa sentire, rappresentando il momento più difficile degli ultimi anni. La crisi, più di qualsiasi dato, mette in evidenza le difficoltà che le imprese italiane stanno affrontando nel paese, richiedendo attenzione e analisi approfondite.

Iran, Zampini (Camcom Italia-Iran): "Attacco aumenta difficoltà imprese italiane, Roma può avere ruolo mediazione" - "L'augurio è quello di una risoluzione in tempi rapidi della situazione di tensione che si è creata, innanzitutto per la popolazione civile. adnkronos.com

Bari per occasioni d'affari - "Approaching IRAN", approcciare l'Iran, è un progetto di Unioncamere Puglia, finanziato dalla Camera di Commercio di Bari, che vede in questi giorni una delegazione di imprenditori iraniani in ... affaritaliani.it

Il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l'esercito americano e Israele saranno «bersagli legittimi» se l'America attaccherà la Repubblica Islamica, come minacciato dal presidente Donald Trump. Le dichiarazioni di Mohammad Bagher Qalibaf - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.