Trump aggredisce il Venezuela un tassello della crisi globale della pace

L’intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela rappresenta un episodio significativo nel contesto delle tensioni internazionali. Questa azione evidenzia le sfide legate alla stabilità globale e solleva interrogativi sul rispetto del diritto internazionale. Analizzare le motivazioni e le conseguenze di questa decisione permette di comprendere meglio le dinamiche che influenzano la pace e la sicurezza nel panorama internazionale.

L’intervento militare deciso da Donald Trump contro il Venezuela non è soltanto una scelta geopolitica discutibile: è una nuova sconfitta della pace e un ulteriore colpo inferto a un diritto internazionale già fragile e selettivo. In un mondo segnato da guerre aperte e da conflitti latenti, l’uso unilaterale della forza da parte di una grande potenza non può essere letto come un fatto isolato. È un precedente grave, che indebolisce ogni argine giuridico e morale contro la violenza e contribuisce, indirettamente ma concretamente, a legittimare altre aggressioni, a cominciare da quella russa contro l’ Ucraina. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

