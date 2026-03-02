Dal Venezuela all’Iran il precedente che smentisce la retorica della liberazione Usa

Negli ultimi giorni, le autorità statunitensi hanno annunciato l’intenzione di intervenire in Iran con l’obiettivo di favorire un cambiamento politico. Questa dichiarazione segue una serie di prese di posizione simili in passato, che hanno coinvolto anche altri paesi come il Venezuela. Le dichiarazioni ufficiali sottolineano la volontà di promuovere la libertà, ma senza indicare modalità o tempistiche specifiche.

Dal caso Maduro ai campi in Messico: il modello Usa tra cambio di regime, interessi energetici e limbo migratorio. Iran compreso Ci risiamo. Washington torna a parlare di “liberare” uno Stato dalla tirannia e questa volta tocca all’Iran. È un lessico che abbiamo già sentito. Prima Baghdad, poi Tripoli, poi Caracas. Ogni volta la promessa è la stessa: democrazia, diritti, futuro ma ogni volta la sequenza reale racconta ben altro. In Venezuela, ad esempio, la rimozione di Nicolás Maduro all’inizio del 2026, attraverso un’operazione militare statunitense dai contorni giuridici simili a quelli di queste ore, è stata presentata come l’alba di una nuova stagione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

