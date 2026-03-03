Iran terremoto di magnitudo 4.4 nel sud

Un terremoto di magnitudo 4.4 si è verificato nel sud dell'Iran, colpendo la zona di Gerash. La scossa è stata avvertita in diverse aree circostanti e ha causato danni limitati. Non sono stati segnalati feriti o problemi maggiori. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi nelle zone interessate.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito la zona della città di Gerash, nel sud dell'Iran. Secondo i dati dell'Usgs (United States Geological Survey), il sisma è avvenuto a una profondità di dieci chilometri a circa 52 chilometri a nordovest di Gerash. Sabato scorso Israele e Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di operazioni.