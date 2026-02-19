Iran terremoto di magnitudo 5.5 nel sud

Un terremoto di magnitudo 5,5 ha scosso il sud dell’Iran ieri sera, causando danni in alcune zone. La causa principale è stata un movimento improvviso delle placche tettoniche lungo una faglia attiva. Il sisma si è verificato a soli 10 chilometri di profondità, secondo il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz). Le autorità locali stanno valutando i danni e le eventuali vittime, mentre alcune case sono state evacuate per motivi di sicurezza. Il terremoto ha provocato anche blackout temporanei in alcune aree.

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5,5 ha colpito l'Iran meridionale. Lo ha riferito il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz), che ha rilevato che il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri.