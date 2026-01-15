Israele | terremoto di magnitudo 4,2 nel sud

Un terremoto di magnitudo 4,2 si è verificato nel sud di Israele, precisamente nel Mar Morto e nella regione del Negev meridionale. L'evento sismico è stato registrato nelle prime ore, senza segnalazioni di danni significativi o vittime. La situazione rimane monitorata dalle autorità locali, che continuano a valutare eventuali conseguenze e misure di sicurezza per la popolazione.

Tel Aviv, 15 gen. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 4,2 della scala Richter è stato registrato nel Mar Morto e nel Negev meridionale. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo. Secondo quanto riportato, l'epicentro del terremoto è stato localizzato nei pressi di Dimona. Il servizio di emergenza Magen David Adom afferma di non aver ricevuto segnalazioni di feriti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele: terremoto di magnitudo 4,2 nel sud Leggi anche: Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est Leggi anche: Terremoto di magnitudo 6.1 nel sud-est di Taiwan: epicentro nella contea di Taitung Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Quello che sta accadendo in Iran da settimane non è un semplice scossone, è un terremoto sistemico. Siamo di fronte a un vero e proprio "punto di rottura". Le proteste che dal 28 dicembre stanno dilagando nel Paese non hanno nulla a che vedere con le ond facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.