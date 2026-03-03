Iran Tajani agli italiani bloccati all’estero | Chi prenota il posto sul pullman poi ci vada

Il ministro degli Esteri ha rivolto un appello agli italiani bloccati all’estero, chiedendo loro di rispettare gli impegni presi e di partire con i pullman prenotati. Intanto, si attende il ritorno di circa 200 studenti italiani che erano a Dubai per una simulazione con le Nazioni Unite e dovrebbero arrivare questa sera a Milano.

“Già stasera dovrebbero atterrare a Milano i 200 ragazzi che facevano la simulazione con le Nazioni Unite a Dubai. Stiamo favorendo il passaggio in pullman da Dubai a Muscat. L’appello che faccio a tutti gli italiani è che quando si prenotano devono poi andare perché quando ci si prenota per il bus e poi non ci si presenta si lasciano posti vuoti e qualcuno non può partire. Siccome non tutti si sono presentati faccio questo appello a non togliere spazio agli altri se si cambia idea”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del “Polar Dialogue” nella sede del Cnr di Roma. L’appello è rivolto agli italiani bloccati all’estero a causa della chiusura dello spazio aereo su Iran e Golfo Persico dopo gli attacchi di Usa e Israele e le risposte di Teheran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Studenti minorenni veneti bloccati a Dubai, domani il rientro a Malpensa. Tajani: «Partenza in pullman dagli alberghi alle 7 per Abu Dhabi, poi il volo speciale»PADOVA - Torneranno a casa domani gli studenti minorenni veneti bloccati a Dubai con un volo previsto in arrivo a Malpensa.

