Iran Schlein | Qual è la strategia di Trump? Meloni non ha detto una parola Ora vale le legge del più forte

In Iran, una dichiarazione di Schlein solleva domande sulla mancanza di commenti da parte della presidente Meloni riguardo alla situazione in Medio Oriente. Schlein si chiede quale sia la strategia di Trump e sottolinea che Meloni non ha ancora espresso una posizione ufficiale. La questione riguarda la reazione politica italiana di fronte a eventi che preoccupano l’opinione pubblica.

Vorrei sapere perché e come sia possibile che la presidente Meloni non abbia detto ancora una parola su quello che sta accadendo in Medio Oriente, che ci preoccupa tutti. Dopo anni passati a raccontare la relazione privilegiata con Trump, che evidentemente non esiste, non siete stati neanche informati preventivamente, al punto che il ministro Crosetto era rimasto bloccato a Dubai”. Lo dice Elly Schlein intervenendo nelle commissioni congiunte Difesa e Esteri per le informative dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sull’attacco in Iran. “Qual è la strategia del presidente Usa? La conoscete? Ora vale la legge del più forte. Violare il diritto internazionale è pericoloso” ha concluso la segretaria dem. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

'La legge del più forte. Politica internazionale nella strategia del caos': incontro organizzato dal PdLa politica internazionale è oggi più che mai al centro della scena politica: la guerra in Ucraina, il genocidio a Gaza, la lotta di potere in...

