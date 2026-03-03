Iran rientrati a Roma i primi 127 italiani rimasti bloccati nel Golfo | Fuori dall?incubo non sapevamo dove andare

Dopo più di 60 ore di attesa, alle 21.25 un Boeing 737 di Oman Air atterra all’aeroporto di Fiumicino con a bordo i primi 127 italiani rimasti bloccati nel Golfo. Il volo, proveniente dall’Iran, ha concluso il viaggio che li ha portati fuori da una situazione di incertezza e disagio. Ora, i passeggeri sono arrivati in Italia, dove si sono conclusi i loro momenti di attesa e preoccupazione.

Fiumicino. Fuori dall'incubo, dopo oltre 60 ore. Alle 21.25 il Boeing 737 di Oman Air tocca la pista di Fiumicino. Sette ore e un quarto di volo. Ha attraversato lo spazio aereo dell'Oman, dell'Arabia Saudita, dell'Egitto, della Grecia, poi l'Italia. A bordo 127 italiani partiti da Dubai via terra, due ore di macchina fino all'Oman, chi con un Uber, chi con un'auto privata, chi con un taxi - «quasi 600 euro di taxi», raccontano - per scappare dai missili e dallo spazio aereo chiuso. Infine l'aeroporto di Muscat, la capitale dell'Oman. Qui, al terminal 3 del "Leonardo da Vinci", non c'è folla. Qualche famiglia sparsa, occhi incollati al tabellone degli arrivi.