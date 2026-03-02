Italiani rientrati dall’Oman atterrato a Fiumicino il primo volo con 127 passeggeri bloccati nel Golfo

Alle 19.30 di questa sera, all’aeroporto di Roma Fiumicino, è atterrato il primo volo charter con 127 italiani provenienti dall’Oman. I passeggeri erano rimasti bloccati tra Oman ed Emirati Arabi Uniti a causa delle tensioni in Medio Oriente. Il volo ha portato a casa i cittadini italiani coinvolti nella situazione di emergenza.

È atterrato in serata all’ Aeroporto di Roma Fiumicino il primo volo charter con a bordo 127 italiani rimasti bloccati tra Oman ed Emirati Arabi Uniti dopo l’escalation in Medio Oriente. Il Boeing 737, operato da Oman Air e partito da Aeroporto Internazionale di Mascate, ha toccato terra alle 21.26, segnando il primo rientro organizzato dalla Farnesina dall’inizio della crisi. L’operazione è stata coordinata con le ambasciate italiane ad Abu Dhabi e Mascate, che nelle ultime ore hanno lavorato senza sosta per trasferire i connazionali verso scali ancora operativi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che già nella tarda serata precedente 98 persone erano riuscite a transitare dagli Emirati Arabi verso l’Oman, consentendo così l’imbarco sul volo diretto in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

