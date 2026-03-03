Iran a Fiumicino i primi 127 italiani bloccati nel Golfo | Vissuti momenti di grande paura

A Fiumicino sono arrivati i primi 127 italiani che erano rimasti bloccati nei Paesi del Golfo. Il volo, partito dall’Oman, ha trasportato persone che avevano vissuto momenti di grande paura a causa della situazione di tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele. I cittadini italiani hanno lasciato i loro posti di blocco dopo l’intervento delle autorità italiane e internazionali.

È atterrato a Fiumicino il volo partito dall’Oman con a bordo italiani rimasti bloccati nei Paesi del Golfo dopo la risposta iraniana agli attacchi di Usa e Israele. Il volo charter è partito da Mascate. A bordo 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure trasferiti da Dubai in Oman con assistenza della Farnesina. Nelle immagini il racconto di alcuni di loro, tra la gioia per essere tornati a casa e la paura per i drammatici momenti vissuti. I cittadini italiani sono rientrati alle ore 21:30 presso l’aeroporto di Fiumicino. Tutti hanno deciso di agire autonomamente varcando il confine per arrivare in Oman ed da lì recuperare un volo da Muscat. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, a Fiumicino i primi 127 italiani bloccati nel Golfo: "Vissuti momenti di grande paura" Italiani rientrati dall’Oman, atterrato a Fiumicino il primo volo con 127 passeggeri bloccati nel GolfoÈ atterrato in serata all’Aeroporto di Roma Fiumicino il primo volo charter con a bordo 127 italiani rimasti bloccati tra Oman ed Emirati Arabi Uniti... Guerra in Iran: quasi 20 mila gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo, trasferiti dall’Oman i primi 127. Nella regione sono in totale 70mila i connazionaliDai 200 studenti minorenni italiani bloccati a Dubai, ai 573 connazionali a bordo della Msc Euribia ferma al porto della capitale degli Emirati. Aggiornamenti e notizie su Iran, a Fiumicino i primi 127 italiani... Temi più discussi: Fiumicino, ecco i voli cancellati o dirottati dopo l'attacco all'Iran. Adr: Pochi disagi per i passeggeri; Fiumicino, decine di voli cancellati. Si attende il rientro degli italiani dal Medio Oriente; Attacco all'Iran: cancellati voli per Medio Oriente e Penisola Arabica; Attacco all'Iran, fermi migliaia di voli nel mondo: bloccati anche i viaggi per Asia, come chiedere i rimborsi. Guerra all’Iran, rientrati i primi italiani bloccati: atterrato a Fiumicino volo da OmanLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra all’Iran, rientrati i primi italiani bloccati: atterrato a Fiumicino volo da Oman ... tg24.sky.it Iran, i parenti dei turisti italiani bloccati attendono il ritorno dei cari a FiumicinoÉ in arrivo a Fiumicino da Muscat, in Oman, un primo volo charter con ... msn.com Israele, Iran e Stati Uniti sono impegnati in un conflitto informatico in altrettanto rapida escalation che prende di mira i rispettivi governi, eserciti e infrastrutture critiche. L'offensiva finora e quello che potrebbe ancora accadere - facebook.com facebook La "Epic Fury" contro "l'intollerabile minaccia" dell'Iran. Il presidente Usa: "Non avranno mai un'arma nucleare" x.com