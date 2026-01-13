Venezuela e Iran | due crisi separate o un’unica strategia sulla Cina? Da Caracas a Teheran tutte le strade portano a Pechino Ecco perché

Venezuela e Iran, due Paesi coinvolti in crisi distinte, sono spesso analizzati separatamente. Tuttavia, recenti sviluppi suggeriscono che entrambe le situazioni potrebbero far parte di una strategia condivisa volta a influenzare la regione e le dinamiche globali, con un ruolo centrale di Pechino. Questa analisi esplora le connessioni tra gli eventi e il possibile disegno strategico cinese, evidenziando come le strade di Caracas e Teheran portino entrambe a Pechino.

Negli ultimi mesi, due eventi che sembrano separati, l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela e la crescente pressione sull’Iran, potrebbero essere in realtà parti integranti di una strategia più ampia. L’azione su Caracas segnala una volontà di ridefinire equilibri politici e di influenza nella regione, mentre la pressione non riguarda solo Teheran come capitale, ma l’intero sistema iraniano e la tenuta dell’attuale governo. Una strategia che non sembra rivolta solo a Venezuela e Iran presi singolarmente, ma che punta direttamente alla sicurezza energetica della Cina e alla sua dipendenza dall’estero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Venezuela e Iran: due crisi separate o un’unica strategia sulla Cina? Da Caracas a Teheran tutte le strade portano a Pechino. Ecco perché Leggi anche: Trump sfida ancora la Cina: dall’Iran al Venezuela, tutte le volte che gli Usa si sono infilati negli affari di Pechino Leggi anche: Perché la Cina teme l’effetto Venezuela. Le 3 mosse di Trump per dare scacco a Pechino Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le due crisi «gemelle», Venezuela e Iran: quanto conta il petrolio; Mercati finanziari e crisi geopolitica, dal Venezuela all'Iran: come sarà il 2026?; Venezuela–Iran, la fine di un asse occulto. L’analista Pagani: “Con Maduro crolla l’economia ombra che teneva in piedi Teheran”; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado. Trump, proteste in Iran e crisi in Venezuela: mercoledì incontro Usa-Danimarca su Groenlandia, oggi Trentini-Burlò in Italia. News dal mondo in diretta - Le ultime notizie dal mondo in diretta, dalle proteste in Iran alla crisi in Venezuela: mercoledì funzionari dell'amministrazione Trump incontreranno ... fanpage.it

Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo ... tg24.sky.it

Dal Venezuela all’Iran fino alla Groenlandia, tutti i fronti aperti da Donald Trump - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dal Venezuela all’Iran fino alla Groenlandia, tutti i fronti aperti da Donald Trump ... tg24.sky.it

Il cortocircuito della sinistra fra Iran, Ayatollah, Venezuela, Maduro e Trentini spiega meglio di un trattato sociopolitico perché non vincono un’elezione da 15 anni. x.com

4 di sera. . "Se in Iran fosse possibile un’operazione come quella fatta in Venezuela, sarebbe straordinario e importante per cancellare la teocrazia esistente" Maurizio Belpietro a #4disera - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.