Nelle strade dell' Iran si rifa il nome di Reza Palhavi Il piano e le ombre

Nelle strade dell’Iran, il nome di Reza Palhavi torna a emergere nel contesto delle proteste in corso. Dal 28 dicembre, le manifestazioni sono state segnate da una forte repressione: almeno ventinove persone sono state uccise, molte altre ferite e numerosi arresti. La situazione resta tesa, mentre il regime di Teheran cerca di contenere un movimento di dissenso diffuso e persistente.

Almeno ventinove manifestanti sono stati uccisi, sessantacinque sono stati feriti, milleduecento sono stati arrestati dalle forze del regime di Teheran che reprimono le proteste scoppiate il 28 dicembre. Gli iraniani sono esausti, impoveriti, terrorizzati e vessati da quello che Karim Sadjadpour, esperto del Carnegie Endowment for International Peace, da tempo definisce “il regime zombie” della Repubblica islamica d’Iran, sintetizzando quel misto di debolezza, brutalità e attaccamento al potere con cui gli ayatollah e i pasdaran malgestiscono un paese travolto dall’iperinflazione (42 per cento su base annua, con picchi al 72 per cento per i beni alimentari: il prezzo del pane è cresciuto del 113 per cento), dalla corruzione, dal crollo della valuta nazionale in cui al popolo non arriva più niente, nemmeno l’acqua. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nelle strade dell'Iran si (ri)fa il nome di Reza Palhavi. Il piano e le ombre

Mentre l’Iran si ribella, l’Occidente tace. Israele no! Se oggi guardi ciò che accade nella Repubblica Islamica dell’Iran, non puoi più rimanere indifferente. Le strade sono piene di gente che si ribella! Un popolo intero che sta sfidando uno dei regimi più repre - facebook.com facebook