In Iran, durante il quarto giorno di conflitto, l’edificio dell’Assemblea degli esperti è stato distrutto mentre si stava svolgendo l’elezione del successore di Khamenei. I raid congiunti di Stati Uniti e Israele su obiettivi militari iraniani sono stati i primi a scatenare la crisi, che si è estesa coinvolgendo diversi Paesi del Golfo. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Quarto giorno di guerra in Iran. La crisi, scoppiata con i raid congiunti statunitensi e israeliani su obiettivi militari iraniani, ha ormai coinvolto più Paesi del Golfo. Bombardamenti a tappeto sull’Iran dopo che droni iraniani hanno colpito la sede dell’ambasciata americana a Riyadh, in Arabia Saudita, per ben due volte. Il primo incendio, non particolarmente grave, ha portato alla chiusura della missione diplomatica e all’evacuazione del personale non essenziale. Analoghe chiusure sono state disposte in Kuwait, Emirati, Qatar, Bahrain, Iraq e Giordania, con gli Stati Uniti che hanno ordinato la partenza del personale non urgente. “Risponderemo”, ha annunciato il presidente americano Donald Trump dopo l’attacco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran, raso al suolo l’edificio dell’Assemblea degli esperti mentre eleggeva il successore di Khamenei

Raffica di missili mentre si vota la nuova Guida suprema, l’edificio raso al suolo: «Morti e feriti all’Assemblea degli Esperti» – Il videoI missili israeliani e americani hanno colpito la sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom in un momento tutt’altro che casuale.

Iran, colpita l’Assemblea degli Esperti mentre eleggeva l’erede di KhameneiL’IDF ha attaccato la sede del consiglio direttivo a Teheran, dove era in corso un summit.

Tutto quello che riguarda Iran raso al suolo l'edificio...

Temi più discussi: Rivista Italiana Difesa - shownews - Iran, è guerra; Iran, ucciso Khamenei. Continuano i bombardamenti Usa-Israele; Attenti, in Iran si rischia il caos. Come è già successo in Iraq e in Afghanistan; Attacco all'Iran, distrutta la residenza di Khamenei a Teheran: la foto dal satellite.

IRAN, MEDIA ISRAELIANI: COLPITA ASSEMBLEA DURANTE L’ELEZIONE DEL SUCCESSORE DI KHAMENEIL’edificio dell’ Assemblea degli esperti a Qom è stato raso al suolo. Lo ha scritto l’emittente israeliana Kan. La notizia è stata rilanciata anche dall’americana Fox News. Le immagini delle consegu ... opinione.it

Israele e Trump sicuri: Khamenei è morto. L'Iran smentisce, più o meno. Araghchi: Per quanto ne so sta beneLe immagini satellitari mostrano il compound dove vive la Guida Suprema rasa al suolo, ma non è chiaro dove si trovasse l'Ayatollah al momento ... huffingtonpost.it

MEDIO ORIENTE | Trump: 'L'Iran non ha più Marina, Aviazione e difese aeree. Le abbiamo distrutte". Il presidente Usa minaccia il blocco di tutti gli scambi commerciali con la Spagna. L'attacco a Madrid per i fondi Nato e il no alle basi per l'Iran. "E non sono co - facebook.com facebook

Numero verde Iran per viaggiatori trentini, anche oggi decine di chiamate al numero dedicato. Siamo stati nella centrale operativa. x.com